Fluminense dispensa Marquinhos

O Fluminense dispensou o atacante Marquinhos para o restante da temporada. Assim, ele não vestirá mais a camsia tricolor, afinal, ele tinha contrato de empréstimo do Arsenal (ING) válido até o final do ano. Dessa forma, o jogador se despede com apenas dois gols e duas assistências em 29 jogos. As informações são do portal “Nosso Flu”.

Marquinhos tem 21 anos e foi revelado pelo São Paulo e passou ainda por Norwich (ING) e Nantes (FRA), ambos também por empréstimo. O atacante conta ainda com conovocações para diversas categorias de base da Seleção Brasileira. Ele deixa o Fluminense com o título da Recopa Sul-Americana deste ano.