Flamengo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam neste domingo, no Maracanã, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo (1/12), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro, quinto colocado, com 63 pontos, não tem mais chance de título. Por outro lado, o Colorado vem de uma sequência de 16 jogos sem perder, está na terceira posição com 65 e ainda tem possibilidades remotas de ser campeão. Mas, para isso, precisa vencer e torcer por derrotas do Botafogo e Palmeiras. Onde assistir A partida será transmitida pela Globo e Premiere a partri das 16h (de Brasília).

O Flamengo vem de um empate sem gols com o Fortaleza. Para a partida, o técnico Filipe Luís não vai poder contar com Pulgar, que foi expulso no último confronto e, portanto, cumpre suspensão automática. O substituto deve ser Evertton Araújo, que volta de suspensão. Além disso, Luiz Araújo segue em transição e ainda é dúvida para o jogo.

Filipe Luís diz que o time tem a obrigação de buscar a vitória, que pode colocá-lo em terceiro lugar na tabela. Tudo indica que Michael, Gabi e Bruno Henrique formarão o trio ofensivo. Como chega o Internacional Por sua vez, o Internacional vem de uma goleada por 4 a 1 sobre o Bragantino, em casa. Além disso, o Colorado está em uma sequência de 16 partidas sem perder. O técnico Roger Machado não vai poder contar com Rafael Borré, que vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Dessa forma, Enner Valencia ganha a posição. Já Thiago Maia volta a ficar à disposição do treinador depois de realizar uma viagem para acompanhar o pai, que sofreu um AVC. Por fim, Bruno Tabata, que convive com uma lesão na coxa, também deve ser titular ‘no sacrifício’. FLAMENGO X INTERNACIONAL 36ª Rodada do Brasileirão

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 1/12/2024, às 16h (de Brasília)

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araujo, Alcaraz (De la Cruz), Gerson; Michael, Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Filipe Luís.

INTERNACIONAL: Rochet: Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Tabata, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick e Valencia. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)