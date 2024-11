Esposa de Deyverson crava gol do atacante e vitória do Atlético na final

Karina Alexandre está em Buenos Aires para acompanhar a decisão e diz que o Galo será campeão da Libertadores com gol do camisa 9 / Crédito: Jogada 10

Deyverson se tornou um personagem importante na campanha do Atlético-MG nesta Libertadores. Decisivo com gols nas quartas e na semifinal da competição continental, o jogador convive com a expectativa de novamente ir as redes na final deste sábado (30/11). O Galo encara o Botafogo às 17h, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, valendo o título da competição continental.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora E se depender de uma torcedora especial, hoje terá gol do ”Deyvin”. A esposa do atacante, Karina Alexandre, está em Buenos Aires para acompanhar a decisão, cravou o placar da partida e disse que terá gol do marido na decisão.

“Hoje tem gol, se Deus quiser. Vai ser 2 a 0 pro Galo, um do Deyverson e o outro do Paulinho, para aumentar a artilharia. Galo campeão!”, disse Karina, em entrevista à Itatiaia. Contratado no meio da temporada, Deyverson foi crucial nos últimos jogos do Atlético-MG na Libertadores. Ele marcou dois gols contra o Fluminense, no jogo de volta das quartas de final que classificou o Galo. Além disso, ele marcou mais duas vezes no duelo de ida da semifinal, contra o River Plate. Paulinho é o artilheiro do Atlético na Copa Libertadores, com sete gols. Já Deyverson tem quatro, justamente contra Fluminense e River Plate. Contudo, o principal goleador da competição estará do outro lado. Afinal, Júnior Santos, do Botafogo, tem nove tentos no torneio.