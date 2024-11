De La Cruz deve ser titular contra o Inter

Com a expulsão de Pulgar diante do Fortaleza, o meio-campo do Flamengo deve ter um velho conhecido contra o Internacional: De La Cruz. Dessa forma, Evertton Araújo deve começar como opção no banco de reservas. O duelo está marcado para este domingo (1), no Maracanã, às 16h, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Dessa forma, De La Cruz deve começar uma partida pelo Flamengo após cerca de 45 dias. Afinal, a última vez foi na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, no dia 20 de outubro, contra o Corinthians. Na ocasião, ele se lesionou e só retornou contra o Fortaleza, mas entrando no decorrer da partida.