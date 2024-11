Davidson marca, Basaksehir goleia e encerra jejum

Gol do brasileiro na goleada por 4 a 1 ajuda equipe turca a acabar com sequência de dez jogos sem vitória

Nada como uma goleada para animar o ambiente e dar mais confiança ao grupo. Aliás, no caso do Basaksehir, nada melhor do que voltar a vencer. O time, que já não vencia há 10 partidas, entre Campeonato Turco e Conference League, deu uma resposta à sua torcida de forma contundente, neste sábado (30/11), com arrasadores de 4 a 1 sobre o Goztepe. O atacante brasileiro Davidson foi quem abriu o caminho da vitória.

E seu gol saiu logo aos oito minutos de jogo, quando Davidson surgiu no meio da área e aproveitou cruzamento de cabeça, no canto do goleiro. Era mesmo o que faltava para a equipe se soltar de vez em campo. O segundo gol veio em seguida, aos 10’, com o atacante polonês Piatek. O meia Turuc ampliaria aos 37’ e ainda daria para Piatek, novamente, transformar a vitória em goleada antes do intervalo.