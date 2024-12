Cruzeiro terá Villalba e Veron à disposição contra o Bragantino

Com desgaste muscular, os jogadores não participaram do treino na última sexta-feira (29), na Toca da Raposa

De olho no G7 do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o RB Bragantino neste domingo (1º), às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 36ª rodada do torneio nacional. Para o duelo, dois jogadores que eram dúvida, viajaram com a equipe.

No embarque deste sábado (30) para Bragança Paulista, Lucas Villalba e Gabriel Veron estavam presentes com a delegação. Segundo o ge, os atletas estavam com desgaste muscular e não participaram do último treino. Portanto, não eram figuras certas para o confronto.