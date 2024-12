Corinthians vira e chega ao 7º triunfo seguido. Olha a Libertadores aí!

O Corinthians segue sua reação sensacional. Na noite deste sábado, 30/11, foi até o Heriberto Hülse para enfrentar o Criciúma. Neste duelo pela 36ª rodada do Brasileirão, o time catarinense, precisando vencer para sair da zona de rebaixamento, começou bem e abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com gols de Bolasie. Mas, na etapa final, o Timão sobrou. Virou com gols de Garro, Bidu e Yuri Alberto (dois). Um triunfo por 4 a 2 na marra. A sua sétima vitória seguida.

O Timão chega aos 50 pontos, no oitavo lugar e dentro da zona da Libertadores (que é G8 após a conquista da Libertadores pelo Botafogo). E agora enfrentará o Bahia (7º, com 50 pontos), e quem vencer vai à Libertadores. Além disso, Yuri Alberto, com os gols, é o artilheiro do Brasileirão, com 13. Já o Criciúma, com 38 pontos e sete jogos sem vencer, segue na zona de rebaixamento, em 17º, e pode até ser rebaixado na próxima rodada, quando enfrenta o Flamengo.