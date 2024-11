Corinthians entra na briga pelo lateral-esquerdo Wendell

O Corinthians entrou na briga pela contratação do lateral-esquerdo Wendell, do Porto. O jogador de 31 anos tem contrato com o time português até 30 de junho de 2025 e tem planos de voltar ao Brasil no ano que vem. Contudo, a missão do Timão não deve ser fácil para trazer o atleta.

A diretoria do Corinthians vê Wendell como uma grande oportunidade de mercado. Em reta final de contrato e podendo conseguir a rescisão antecipada, a chegada do jogador não necessitaria de um investimento. Assim, o Alvinegro poderia adquirir os direitos econômicos do atleta de graça.

Entretanto, a concorrência em cima de Wendell pode complicar as conversas. Outros times brasileiros como Grêmio e São Paulo também tem interesse no atleta. Pelo lado dos gaúchos, pesa o fato do lateral ter sido revelado pelo Imortal. Já os paulistas estão confiantes por já ter conversas avançadas e o atleta ter se aproximado do presidente do Tricolor, Júlio Casares, nos últimos meses.

Contudo, apesar do interesse e de ter procurado informações sobre o jogador, o Corinthians trata com cautela a possibilidade de contar com o jogador. Aliás, a lateral é uma das posições identificadas pela comissão técnica e departamento de futebol do Timão como uma lacuna a ser preenchida no próximo ano.

Revelado pelo Iraty, Wendell também passou por Paraná, Londrina e Grêmio. Do clube gaúcho, foi para o Bayer Leverkusen, onde ficou por sete temporadas no futebol alemão, até chegar ao Porto em 2021. Por fim, também foi para a Seleção Brasileira por Dorival Júnior neste ano e disputou a Copa América nos Estados Unidos. Em fase final de recuperação de uma lesão, ele acumula apenas dois jogos na atual temporada europeia com o Porto.