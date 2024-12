Com título do Botafogo, Inter se garante na fase de grupos da Libertadores

O Internacional conquistou vaga direta para a Copa Libertadores 2025 sem precisar entrar em campo neste fim de semana. Isso aconteceu porque o Botafogo conquistou o título continental sobre o Atlético-MG neste sábado (30) e, assim, o Brasileirão classificará os seis primeiros da tabela para a fase de grupos.

Com isso, o Colorado já não pode sofrer uma ultrapassagem do sétimo colocado, que no momento é o Bahia. Portanto, mesmo que não vença os jogos restantes, terminará o torneio pelo menos na sexta posição. Ou seja, classificado antecipadamente.