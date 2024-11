Chelsea x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea e Aston Villa se enfrentam neste domingo (1), às 10h30, no Stamford Bridge, em Londres, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam de um desempenho convincente: o Chelsea pode retomar a terceira posição em que iniciou a rodada, enquanto o Vill tenta encerrar uma série de sete jogos sem vitórias.

Como chega o Chelsea

O Chelsea chega para o jogo com uma sequência invicta de cinco partidas em todas as competições. Na última quinta-feira, a equipe conquistou uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Heidenheim pela UEFA Conference League, mesmo com uma escalação alternativa. Esse resultado reforça o bom momento do time. No cenário doméstico, a única derrota dos Blues na Premier League desde a primeira rodada foi o apertado 2 a 1 contra o Liverpool em Anfield.