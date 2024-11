BragantinoX Cruzeiro: Onde assistir, escalações e arbitragem

Massa Bruta pode sair da zona de rebaixamento em caso de vitória, enquanto o Cabuloso quer se manter na zona de classificação à Libertadores / Crédito: Jogada 10

Bragantino e Cruzeiro se enfrentam no começo da noite deste domingo (1/12), às 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O confronto, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, é muito importante na pretensão das duas equipes que lutam por objetivos distintos. Além disso partida marca o reencontro de Fernando Seabra, atual técnico do Massa Bruta, com seu antigo clube. Onde assistir O jogo será transmitido de maneira exclusiva pelo canal Premiere a partir das 18h30.

Como chega o Bragantino O Bragantino quer encerrar a sequência de 11 rodadas sem vencer e melhorar sua situação. Afinal, entrou na rodada ocupando a 18ª colocação, com 37 pontos, e tem a pior campanha do returno. Contudo, uma vitória dentro de casa pode tirar a equipe paulista da zona de rebaixamento, somada com tropeços do Criciúma ou do Fluminense. O Touro conquistou o último triunfo na 25ª rodada, contra o Bahia, há três meses. Para a partida deste final de semana, o Massa Bruta não deve contar com Nathan Mendes, Eric Ramires e Thiago Borbas, que estão lesionados, e ainda tem dúvida quanto à Gustavo Neres.