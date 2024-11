Botafogo confirma 50 mil torcedores na fan fest no Nilton Santos

O Niltão Fan Fest terá presença massiva de torcedores do Botafogo. O clube confirmou 50 mil alvinegros que vão acompanhar a final da Libertadores contra o Atlético-MG, neste sábado, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O estádio do Botafogo abriu suas portas para uma fan fest. No gramado do estádio, os alvinegros poderão assistir ao jogo através de telões, e ainda acompanhar ao show de pagode do cantor Suel. São oito telões espalhados pelo campo.