Barboza aponta ‘personalidade’ do Botafogo para conquistar a Libertadores

O Botafogo sofreu para faturar o título da Libertadores sobre o Atlético . Antes do primeiro minuto de jogo, o Glorioso perdeu Gregore, que foi expulso aos 40 segundos de jogo. Contudo, com grande comportamento tático, o time segurou o Galo e venceu por 3 a 1, neste sábado, no Monumentam de Núñez. Após o duelo, o zagueiro Alexsander Barboza destacou a personalidade e dedicou o troféu ao volante.

O volante, afinal, foi expulso com menos de um minuto da partida após entrada dura em Fausto Vera. Com um jogador a menos, o Botafogo abriu uma boa vantagem ainda no primeiro tempo, passou sufoco no segundo tempo, mas selou a vitória no fim com o gol de Júnior Santos.

Com o título do Botafogo, o Rio de Janeiro, aliás, passa a ter quatro clubes com títulos da Libertadores. Nos últimos três anos, o Flamengo e o Fluminense haviam levantado o troféu.

Depois de conquistar a América, o Botafogo, aliás, tem a oportunidade de faturar o título do Brasileirão ainda na próxima semana. O Glorioso enfrenta o Internacional na quarta-feira (4), no Beira-Rio , pela 37ª rodada da competição. Caso vença e o Palmeiras perca para o Cruzeiro, pode soltar mais um grito na semana.