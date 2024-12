Bahia vira sobre o já rebaixado Cuiabá e entra no G7

Na Arena Pantanal, o Tricolor Baiano voltou a vencer após sete rodadas do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Bahia venceu o já rebaixado Cuiabá de virada, por 2 a 1, na noite deste sábado (30), na Arena Pantanal, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os mandantes abriram o placar com Eliel, mas Ademir e Luciano Rodríguez garantiram a importante vitória dos visitantes. Portanto, com o resultado, o Tricolor de Aço subiu para G7 do torneio, assumindo a sétima colocação, com 50 pontos. Por outro lado, o Dourado cumpre apenas tabela e segue sem vencer no torneio nacional. Na 19ª posição, amarga apenas 30 pontos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Bahia buscou a virada fora de casa Com boas chances para os dois lados, o primeiro tempo foi equilibrado na Arena Pantanal. Aos 10, Clayson quase fez um golaço ao bater colocado da entrada da área. A bola passou perto do ângulo adversário. Mas cinco minutos depois, o Dourado abriu o placar com Eliel, após o atacante aproveitar o cruzamento rasteiro de Pitta.

Os visitantes responderam aos 36, com Ademir, que bateu de primeira após Jean Lucas cruzar a bola na área. O Auriverde ainda teve a chance de marcar o segundo com Pitta, que bateu cruzado dentro da área e a bola passou raspando. Já na segunda etapa, Marcos marcou para o Cuiabá aos quatro minutos, mas o gol sofreu anulação por impedimento no início da jogada. Com isso, os visitantes começaram a ficar com a bola no campo ofensivo, mas sem sucesso contra a defesa adversária. Aos 28, mais um gol anulado por impedimento do Dourado, dessa vez de Raylan. Porém, aos 38, Luciano Rodríguez marcou o gol da virada dos visitantes. O atacante fez boa jogada individual na área e finalizou forte para balançar a rede.