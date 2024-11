Austrália x Brasil: Onde assistir e escalações

Austrália e Brasil se enfrentam no início da manhã deste domingo, 1º/12, às 5h35 (de Brasília), no segundo amistoso durante esta data-FIFA feminina. A partida será no Cbus Super Stadium, em Gold Coast.

Onde assistir

O amistoso entre Austrália e Brasil terá transmissão do SporTV às 5h35 (de Brasília).

Como está a Austrália

O técnico Tom Sermanni não confirmou a escalação, mas é provável que promova algumas alterações no time que começou no primeiro jogo. Porém, é quase certo que as atacantes Raso e Foord, destaques da equipe, sigam no time titular, e que Polkinghorne, que foi titular em Brisbane, mas fez naquele dia sua partida de despedida da seleção, tenha a vaga ocupada por Freier. Sermanni espera uma Austrália mais eficaz desta vez.

“Não conseguimos anular as jogadas do Brasil na primeira partida, mas tivemos a alegria de ver algumas jogadoras que tinham poucas oportunidades mostrarem suas qualidades”, disse Sermanni, ex-seleção da Nova Zelândia, mas que é interino no cargo. Afinal, a federação australiana busca oficializar um técnico após o fim dos Jogos Olímpicos, quando a seleção, treinada por Tony Gustavsson, caiu ainda na primeira fase.