Atlético-MG e Botafogo escalados para a final da Libertadores

Equipes decidem neste sábado, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, quem será o grande campeão continental em 2024 / Crédito: Jogada 10

Atlético-MG e Botafogo estão escalados para a grande final da Libertadores. As equipes se enfrentam neste sábado (30/11), às 17h, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Quem vencer no tempo normal, fica com a taça. Empate leva o embate para a prorrogação. Aliás, caso a igualdade persista, a decisão será decidida nos pênaltis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Escalação do Atlético-MG O técnico Gabriel Milito não prepara surpresas e deve repetir o time que vem atuando nas principais partidas da equipe. Assim, Lyanco é mantido na lateral-direita, com Saravia no banco de reservas. Além disso, a grande esperança fica por conta do quarteto ofensivo com Gustavo Scarpa, Paulinho, Hulk e Deyverson.