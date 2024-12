Artilheiro da Libertadores, Júnior Santos sonhou com gol em final: ‘Algo reservado’

Os gols do Botafogo na Libertadores se iniciaram e terminaram pelos pés de Júnior Santos. O atacante passou dois meses fora do time por lesão, mas marcou o terceiro gol na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético, neste sábado, no Monumental de Núñez. Assim, o jogador fechou como artilheiro da competição, com 10 gols e destacou o título da competição.

“É muito difícil um jogador ficar fora por contusão, logo no melhor momento da minha carreira. Mas o time estava bem. Sempre quis o melhor para o clube e falei em outras entrevistas que queria ajudar. Sonhei com isso (o gol do título) após assistir um vídeo meu jogando na várzea com 21 anos”, afirmou o atacante à ESPN.