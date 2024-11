Arsenal derrota West Ham em jogo de sete gols

Gunners abrem quatro a zero, Hammers ensaiam reação mas partida termina com vitória da equipe do norte de Londres

Arsenal e West Ham fizeram um jogo com excelente primeiro tempo neste sábado (30), em Londres, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Com sete gols na primeira etapa, os Gunners venceram por 5 a 2. Os gols foram de Saka (2), Ödergaard, Havertz e Gabriel Magalhães para os visitantes, enquanto os Hammers anotaram com Wan-Bissaka e Emerson.

Com o resultado, o Arsenal dorme na vice-liderança da competição, com 25 pontos. Já o West Ham, com 15, é o 14º colocado. Os Gunners voltam a campo quarta-feira (4), no clássico com o Manchester United, quarta-feira (4), em Londres. Já o West Ham vai ao norte do país encarar o Newcastle.