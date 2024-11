Arouca x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Após seis vitórias seguidas, o Benfica visita o Arouca neste domingo (1), em busca de encostar no Sporting e no Porto

Os donos da casa não têm baixas confirmadas para a partida. O Arouca está em 16º lugar, posição que leva para a disputa do playoff do rebaixamento, diante do terceiro lugar da Série B.

Como chega o Benfica

A equipe da capital começou o Português de forma irregular, mas venceu as últimas seis partidas. Na rodada passada, inclusive, goleou o rival Porto por 4 a 1. O Benfica está terceiro lugar, com 25 pontos, a dois do Porto e a oito do líder Sporting, que tem 100% de aproveitamento.