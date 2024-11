Argentino socorre atleticano e placa de carro parece prenúncio de título

História inusitada chamou atenção nas redes sociais e animou ainda mais os torcedores do Atlético para a final deste sábado

O torcedor atleticano estava viajando em seu Fiat Idea quando, já em solo argentino, o motor começou a superaquecer, forçando uma parada na estrada. Por sorte, um argentino se prontificou a ajudar. Até aí, nada de incomum — até que a placa do carro do hermano chamou atenção e gerou alvoroço entre os atleticanos: “Huk 771”.

A história ganhou as redes sociais, e os torcedores do Galo logo começaram a enxergar conexões curiosas. Afinal, a placa remete diretamente ao atacante Hulk, camisa 7 do Atlético, que é uma das grandes esperanças para a decisão.