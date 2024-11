Vitor Reis, do Palmeiras, fecha parceria de 10 anos com empresa de Investimentos

Patrocínio é o mais lonfo do futebol brasileiro. Defensor também é o mais jovem a fechar acordo que não seja com material esportivo

O zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras fechou um patrocínio com a REAG Investimentos, grupo de empresas do setor financeiro. O vínculo, que é válido por 10 anos, concede à instituição a licença de uso e exploração da imagem privada do atleta em conteúdos voltados para marketing, redes sociais, plataformas digitais, relações públicas, produtos e serviços, entre outras mídias, e contempla asset management (gestão de ativos), wealth management (gestão de patrimônio) e previdência.