Vasco terá representante no The Best; saiba

Pequeno Gui Gandra concorre ao prêmio de melhor torcedor do ano no evento da Fifa; votação é aberta ao público

Apesar de viver período ruim em sua história num recorte dos últimos 20 anos, o Vasco segue com prestígio no mundo da bola. E o clube terá representação no prêmio “Fifa The Best Football Awards”, que ainda não tem data definida para ocorrer. Será através de Guilherme Gandra, o pequeno Gui, torcedor símbolo do clube desde 2023.

Ele concorre ao prêmio “torcedor do ano” com o mexicano José Armando Gusman Mendoza (póstumo) e com o escocês Craig Ferguson. A votação está em aberto para o público geral através do site oficial da Fifa.