Vasco mira contratação do zagueiro Lucas Oliveira, atualmente no Japão

Jogador está emprestado pelo Cruzeiro até o fim deste ano e interessa a direção do clube carioca, que já tentou o defensor uma vez

Aliás, o defensor soma sete partidas no futebol asiático e não deve seguir no Kyoto. Por outro lado, também não deve ser reaproveitado em um eventual retorno ao Cruzeiro. Assim, o time carioca surge como o destino de Lucas. O time japonês tem prioridade de compra, mas não deve exercer essa opção.

O Vasco ainda não encerrou 2024, mas já iniciou o planejamento para a próxima temporada. O nome de Lucas Oliveira, que pertence ao Cruzeiro, e está emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão, é um dos alvos do Cruz-Maltino para 2025.

Até o meio da atual temporada, Lucas estava emprestado ao Real Valladolid, da Espanha, clube pertencente a Ronaldo Fenômeno, ex-gestor da SAF mineira. Contudo, Oliveira também esteve na mira do Vasco, mas as conversas não avançaram na ocasião, durante a janela de negociações no meio deste ano.

Defesa preocupa o Vasco na temporada atual

Aos 28 anos, Lucas chegaria para um setor bastante criticado em 2024 no Vasco. Afinal, até o momento, o time sofreu 53 gols no Campeonato Brasileiro, o mesmo número do lanterna e já rebaixado Atlético-GO. Adversário deste sábado (30) pelo Brasileirão.

