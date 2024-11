Vasco inicia venda de ingressos para último jogo em São Januário no ano

Na busca para reencontrar o caminho das vitórias, o Vasco terá pela frente dois jogos seguidos em São Januário na reta final do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o primeiro deles acontece neste sábado, às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-GO. No entanto, o clube carioca já iniciou as vendas de ingressos para a última partida do ano na Colina Histórica.

Ela acontece na próxima quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), diante do Atlético-MG. Como as equipes estão na mesma faixa da tabela e tentam uma vaga na próxima Libertadores, o duelo torna-se um confronto direto. No entanto, isso pode mudar caso o Galo vença o Botafogo na final da Libertadores e garanta já sua vaga no sábado, no Monumental de Nuñez.