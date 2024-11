Trio da Seleção celebra indicação ao The Best e relembra Olimpíadas: ‘Abriu portas’

A Fifa divulgou a lista de jogadoras que disputam ao prêmio The Best, que reconhece as melhores jogadoras do mundo em suas posições. Entre as concorrentes, estão seis integrantes da seleção brasileira, medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Tratam-se de Lorena, Tarciane, Rafaelle, Gabi Portilho, Adriana e Kerolin.

Das seis, Lorena, Gabi Portilho e Adriana estão com a Seleção em Gold Coast, na Austrália. Afinal, o Brasil enfrenta as Matildas no segundo amistoso da data FIFA, dia 01, no CBUS Stadium, às 05h45 (horário de Brasília). Assim, em entrevista à CBFTV, elas celebraram a primeira indicação ao prêmio da entidade.