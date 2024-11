Torcedores do Botafogo prometem mosaico para final da Libertadores

'Movimento Ninguém Ama Como A Gente' organiza primeiro mosaico fora do Brasil e garante festa, neste sábado, no Mâs Monumental de Núñez

O show da torcida do Botafogo nas arquibancadas também é uma das marcas na temporada. Na final da Libertadores, mais uma vez, os alvinegros prometem fazer história. O “Movimento Ninguém Ama Como A Gente”, responsável pela organização e produção dos trabalhos.

A festa será no setor “CAT 3B”, a parte superior da arquibancada que fica atrás do gol que será destinada à torcida do Botafogo. Haverá também outros materiais nos demais setores do Glorioso.