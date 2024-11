Torcedores do Atlético alegam que agência de viagens cancelou pacotes para a Libertadores

Os torcedores do Atlético-MG estão relatando diversos problemas com a agência de turismo Outsider, devido ao cancelamento de pacotes de viagem para Buenos Aires, onde o time mineiro disputará a final da Libertadores neste sábado (30) contra o Botafogo.

As reclamações dos torcedores são feitas diretamente no site da empresa. O pacote incluía voo e ingresso para a partida, mas a agência também oferecia a venda dos itens separadamente. Contudo, inicialmente, a Outsider informou aos torcedores que o voo de ida para Buenos Aires partiria de Belo Horizonte às 9h (horário de Brasília) desta sexta-feira, com retorno no domingo, às 13h. No entanto, nesta semana, os passageiros receberam uma ligação informando uma alteração no planejamento.