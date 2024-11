Sporting x Santa Clara: Onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Português. Os Leões tentam manter o 100% de aproveitamento contra equipe do G4

O jogo será transmitido no Brasil apenas pelo serviço de streaming Disney+ Premium. Em Portugal, o duelo passará no canal Sport Tv 1.

Sporting Lisboa e Santa Clara entram em campo na tarde deste sábado (30), às 17h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada no campeonato português. A partida acontece na capital portuguesa, no Estádio José Alvalade e marca o encontro de duas equipes que estão na parte de cima da tabela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Sporting

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Português e liderança isolada na tabela, o Sporting tenta se reabilitar após a goleada sofrida na Liga dos Campeões. No meio da semana, os Leões foram derrotados pela primeira vez na competição, perdendo de 5 a 1 para o Arsenal, dentro de casa. Para o duelo contra o Santa Clara, João Pereira deve promover o retorno de Conrad Harder no lugar de Marcus Edwards.