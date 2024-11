Sevilla tem interesse na contratação de Braithwaite, do Grêmio

Caso o clube espanhol decida avançar por uma proposta, multa rescisória no contrato com o Imortal é de R$ 319 milhões

Martin Braithwaite, atacante do Grêmio, estaria no radar do Sevilla, da Espanha. De acordo com publicação do jornal “Marca”, o clube já realizou os primeiros contatos e o intuito é contar com o dinamarquês já em janeiro do próximo ano. Ainda segundo a informação do veículo, outro clube brasileiro também fez uma sondagem pelo jogador.

Entretanto, a diretoria do Imortal indica que ainda não recebeu qualquer contato do Sevilla para tentar a contratação de Braithwaite. Caso a investida se concretize, o Tricolor Gaúcho não demonstra que vai facilitar a saída do jogador. Afinal, a multa rescisória em seu vínculo é de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 319 milhões). O contrato tem validade até junho de 2026.