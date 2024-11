Sem Bastos, Botafogo faz último treino antes da final da Libertadores; veja provável escalação

Zagueiro não participa da atividade e deve desfalcar o Glorioso contra o Atlético; Textor aparece em campo e conversa com técnico Artur Jorge / Crédito: Jogada 10

O Botafogo fechou a preparação para a final da Libertadores. Na manhã desta sexta-feira, o elenco fez seu último treino no CT do Tigre, em Buenos Aires, antes do confronto contra o Atlético, neste sábado, às 17h (de Brasília), no Más Monumental. Apenas o zagueiro Bastos, que teve uma lesão no músculo posterior da coxa no início do duelo contra o Palmeiras, ficou no vestiário do CT e deve desfalcar o time.

Outro zagueiro que relatou dores musculares no jogo contra o Palmeiras foi Alexander Barboza. Entretanto, ele participou normalmente no treino. Por fim, Mateo Ponte, expulso no jogo de volta da semifinal contra o Peñarol, assistiu à atividade com a comissão técnica e fica de fora da decisão.