Seleção feminina chega em Gold Coast para amistoso

Segunda partida contra a Austrália será a última em 2024; Equipe treina no sábado e entra em campo no domingo

A Seleção feminina desembarcou nesta sexta-feira (29) em Gold Coast, local onde será realizado o segundo amistoso contra a Austrália. No primeiro, na quinta-feira (28), as brasileiras venceram por 3 a 1, com gols de Amanda Gutierrez, que balançou as redes duas vezes e Gio Queiroz. A partida foi em Brisbane.

Com uma boa atuação, a Seleção Brasileira conseguiu um resultado importante, uma vez que não vencia as adversárias desde 2016. O estádio contou com mais de 47 mil torcedores. A maioria australiana, no entanto, também tinha brasileiros na torcida.