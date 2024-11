São Paulo vai iniciar processo de renovações após o Brasileirão

O São Paulo prepara um ”pacotão” de renovações e vem monitorando os contratos de jogadores que vão se encerrar até o fim de 2025. Contudo, a diretoria deve esperar o final do Campeonato Brasileiro para iniciar o processo. O objetivo é não tirar o foco dos atletas nesta reta final da temporada.

Além de Liziero, que tem contrato apenas até junho e já negocia sua renovação, o São Paulo também tem outros três atletas no radar para estender os vínculos. Trata-se do goleiro Rafael, o zagueiro Alan Franco e o lateral-direito Igor Vinícius. Todos tem contrato até o fim do ano que vem.