Santos mantém otimismo por Castro, enquanto estafe prega cautela

Treinador e agente não tem pressa para definir o futuro de português. Já Peixe quer definição rápida para avançar por reforços / Crédito: Jogada 10

O Santos está cada vez mais otimista pela contratação do técnico Luís Castro. O Peixe espera uma resposta do português até o final desta semana e a ideia é já iniciar a semana seguinte com um treinador fechado para 2025. Caso aconteça, o comandante deve demorar mais um pouco para chegar no Brasil.

Luís Castro está em Lisboa, desde que foi demitido do Al-Nassr, da Arábia Saudita e estuda com calma o próximo passo da carreira. Recentemente, ele esteve em Dubai para ouvir outras propostas. O estafe do treinador, entretanto, prega cautela e tenta manter sigilo.

Agente, treinador e assessoria evitam falar sobre qualquer avanço nas negociações, e o discurso é de dar uma resposta até a metade de dezembro. Aliás, a fala do presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmando que houve uma conversa com o empresário António Teixeira, que agencia a carreira do técnico, incomodou algumas pessoas da comissão do comandante português. Desde o início, era um desejo de Luís Castro que as conversas não fosse vazadas para a imprensa. Algo que acabou acontecendo. Em contrapartida, o Santos tem mantido contato diário com pessoas ligadas ao técnico. Tanto que o Peixe deixou todas as outras negociações em segundo plano e não avançará pela contratação de reforços sem o aval de seu novo comandante.