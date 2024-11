Rodrigo Caio cria dúvida para Renato Gaúcho escalar a zaga titular do Grêmio

Zagueiro teve boa atuação pelo Imortal no empate com o Cruzeiro. Antes ele ficou sem atuar por dois meses por dificuldades físicas / Crédito: Jogada 10

A atuação segura de Rodrigo Caio pelo Grêmio no empate com o Cruzeiro em 1 a 1, na última quarta-feira (27), deixou uma boa impressão. Isso porque ele não entrava em campo há dois meses, além de participação de somente quatro jogos em cinco meses. Mesmo assim, ele superou a desconfiança e a pressão com bom desempenho ao lado de Jemerson. Assim, deixou uma dúvida a respeito da titularidade para Renato Gaúcho. Além de se tornar uma opção de confiança para um setor que se mostrou carente durante a temporada e especialmente no Campeonato Brasileiro. O comandante detalhou que havia uma indefinição entre utilizar Geromel ou Rodrigo Caio. Entretanto, como o camisa 3 não tem condições físicas de atuar em três partidas durante um intervalo de dez dias, o treinador preferiu escalar o segundo. Por sinal, a opção mostrou-se correta pelo menos nesta ocasião, pois a dupla de zaga mostrou capacidade de suportar a pressão dos donos da casa.

Deste modo, criou-se a expectativa de que Rodrigo Caio ganhe espaço no time nas três partidas que faltam para o término da Série A. Além do que o camisa 30 possa contribuir ao Imortal a seguir somando os pontos para garantir a permanência na elite. Assim, o bom rendimento pode permitir que o zagueiro se mantenha como titular no compromisso seguinte da equipe. Entretanto, Renato também explicou o motivo da ausência de Geromel e insinuou que possa retornar aos 11 iniciais já no próximo jogo.