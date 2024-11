Real Valladolid x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Espanhol estão de volta. Neste sábado (29), Real Valladolid e Atlético de Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada de La Liga. A bola rola no Estádio José Zorrilla, em Valladolid, e coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos distintos.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+ (streaming).