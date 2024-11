PSG x Nantes: onde assistir, escalações e arbitragem

PSG e Nantes se enfrentam neste sábado (30), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, pela 13ª rodada do Campeonato Francês

Na sequência da 13ª rodada do Campeonato Francês, Paris Saint-Germain e Nantes se enfrentam neste sábado (30), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes. Líder, com 32 pontos, o PSG, atual campeão, é o único invicto até aqui e soma seis pontos a mais que o Monaco, no momento.

Dessa forma, os comandados de Luis Enrique, que não conseguem engrenar na Champions League, quere aumentar ainda mais a vantagem na liderança da Liga. Os Canários, por sua vez, abrem a zona de rebaixamento, com 10 pontos, e já somam seis derrotas na competição de 2024/25.