Promessas do Fluminense viajarão com delegação a Curitiba

Isaque e Riquelme Felipe, de 17 anos, estarão com o restante do elenco visando primeira oportunidade no profissional / Crédito: Jogada 10

Vivendo péssima fase no Brasileirão, o Fluminense contará com duas joias no elenco que viajará nesta sexta (29) a Curitiba, onde o Tricolor encara o Athletico, pelo Brasileirão. Isaque e Riquelme Felipe são os nomes em questão. Os jogadores de 17 anos ainda não estrearam pelos profissionais, mas podem ter a primeira chance neste domingo (1º). É quando o Flu entra em campo para encarar o Furacão, pela 36ª rodada do torneio nacional.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Em má fase, torcedores do Fluminense protestam no CT Carlos Castilho