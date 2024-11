Premier League: Brighton tropeça no lanterna Southampton

A partida entre Brighton e Southampton, nesta sexta-feira (29), terminou empatada por 1 a 1, na abertura da 13ª rodada da Premier League 2024/25. Kaoru Mitoma abriu o placar para os donos da casa no Falmer Stadium, enquanto a equipe visitante buscou o empate com Flynn Downes. Dessa maneira, o Brighton, que vinha de duas vitórias seguidas no Campeonato Intglês, tropeçou diante de seus torcedores.

Com o empate, o Brighton sobe provisoriamente para a vice-liderança da Premier League, com os mesmos 23 pontos do Manchester City. Porém, a expectativa é que o time perca posições no decorrer desta 13ª rodada.