Platini afirma estar preocupado com fase de Mbappé no Real: ‘Está perdido’

Desde que chegou ao Real Madrid, Mbappé ainda não conseguiu reencontrar seu bom futebol e esbanjar seu talento dentro das quatro linhas. Assim, a má fase do astro gera muita preocupação não só no clube merengue, como também na França. Lenda do futebol do país, Michel Platini revelou que está preocupado com a fase do atacante e que o vê perdido em campo.

“Acho que ele está perdido em campo. Um grande campeão precisa renascer das cinzas sistematicamente. É isso que fará de Kylian um grande campeão. Espero que este seja apenas um pequeno contratempo”, disse Platini, durante evento em Nice.