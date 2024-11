Neto fala sobre saída de Denílson da Band e manda recado

O ex-jogador e apresentador Neto se manifestou sobre a saída de Denílson da Band . Nesta sexta-feira (29), durante o programa ‘Os Donos da Bola’, o ídolo do Corinthians exaltou a trajetória de 14 anos do pentacampeão mundial na emissora, mas ressaltou que os dois não são amigos.

A saída da Band abre caminhos para Globo tentar, enfim, a contratação de Denílson – nome sondado pela emissora em outras ocasiões. Inclusive, as partes já estão em contato há alguns dias para avaliar um possível acordo para 2025. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

A decisão de Denílson em deixar a emissora acontece nove meses depois das partes terem acertado a renovação de contrato. A falta de um programa próprio teria pesado para a saída, já que este era um desejo do ex-jogador. O novo vínculo iria até 2027. A Band, por meio de nota, confirmou o adeus do pentacampeão mundial.

A ideia inicial é que o ex-jogador assuma um novo programa esportivo do SporTV. A emissora pretende fazer da exibição o grande lançamento do canal para 2025, com ex-jogadores históricos na equipe. Não à toa, a Globo contratou Fernando Prass, ídolo do Palmeiras e ex-ESPN, recentemente.

Tanto o programa quanto a participação de Denílson não passam de esboço neste primeiro momento. A Globo também trabalha com outras possibilidades para o comentarista da Band – apesar de mais remotas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.