Ministério Público pede jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, em MG, com torcida única

Partida está marcada para o estádio do Mineirão, no dia 04 de dezembro e justiça faz pedido apenas por torcedores do time mineiro presentes / Crédito: Jogada 10

O Ministério Público de Minas Gerais recomendou que a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, pela 37ª rodada do Brasileirão, seja realizada com torcida única no estádio do Mineirão. O pedido veio diretamente do vice-governador do estado. Aliás, nesta sexta-feira (29), o MP orientou a Federação Mineira de Futebol (FMF) após várias instruções da Polícia Militar, motivadas pelos incidentes entre as torcidas organizadas dos dois clubes. Eles ocorreram em outubro, na Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte.

Relembre o ocorrido: Organizada do Palmeiras ataca ônibus com cruzeirenses; uma morte já foi confirmada