Mascote do Atlético, Galo doido recebe dura da polícia na Argentina

O mascote do Atlético-MG, popularmente conhecido como “Galo Doido”, sofreu uma abordagem da polícia argentina nesta sexta-feira (29), em Buenos Aires, no Mercado San Telmo, capital do país que sediará a final da Libertadores de 2024.

O motivo foi um comportamento considerado inadequado no espaço, em companhia de torcedores do clube mineiro, enquanto cantavam músicas em alusão ao Atlético. A polícia local interveio e, com empurrões, expulsou o mascote do mercado. Um vídeo mostra as autoridades cercando o mascote durante a ocorrência.