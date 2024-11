Jogador do Bayern de Munique é detido bêbado em Lamborghini

Alphonso Davies, do Bayern de Munique, acabou detido na Alemanha após policiais constatarem que ele estava bêbado ao volante de sua Lamborghini

O jogador Alphonso Davies, do Bayern de Munique, acabou detido pela polícia alemã por embriaguez ao volante. O lateral esquerdo dirigia uma Lamborghini Urus, avaliada em R$ 1,36 milhão, quando foi abordado pela polícia em uma rua de Munique. A informação é do jornal ‘Bild’.

Durante a abordagem, os agentes sentiram o cheiro de álcool oriundo de Davies, que acabou conduzido à delegacia para assoprar o bafômetro. Contudo, apesar do nível de álcool no sangue do atleta (0,6) atestar que ele estava embriagado, o volume não foi suficiente para transformar o problema em algo mais sério e ele acabou liberado – um amigo conduziu o carro.