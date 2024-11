James Rodríguez pode se juntar a Messi e Suárez no Inter Miami

Um dos jogadores que mais movimentou a última janela de transferência, o meio-campista James Rodríguez pode se transferir para um novo clube. De acordo com a imprensa europeia, o colombiano poderia estar deixando o Rayo Vallecano e se transferindo para o Inter Miami, para atuar com Messi e Suárez.

A possibilidade dessa transferência foi comentada pelo jornal ”Estadio Deportivo”, da Espanha e reforçado pelo canal colombiano ”Direct TV”. A equipe norte-americana busca se reforçar para a disputa do Super Mundial de Clubes, que será disputado no meio do ano que vem. Aliás, o Inter Miami recentemente anunciou um novo treinador. A equipe estará sendo comandada pelo ex-jogador Javier Mascherano.

Depois de uma polêmica passagem pelo São Paulo, James Rodríguez chegou ao Rayo Vallecano em agosto, embalado por convincentes atuações na Copa América. Contudo, o desempenho vem deixando a desejar e já vem recebendo críticas da torcida. Até aqui são só seis jogos com a camisa do time espanhol, sendo apenas uma como titular.

James Rodríguez tem contrato com o Rayo Vallecano até junho de 2025, mas pode encurtar sua passagem no clube espanhol. Nenhuma das partes confirma a possível transferência. O Inter Miami, por sua vez, decepcionou após fazer a melhor campanha da primeira fase da MLS, mas cair nas quartas de final da competição para o Atlanta United. Assim, a diretoria do clube norte-americano deseja reforçar a equipe para a próxima temporada e também para a disputa do Super Mundial de Clubes.

