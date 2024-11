Ídolo do Chelsea, Lampard é apresentado como técnico de equipe inglesa

Treinador assume o comando do Coventry City para a sequência da temporada e assina contrato até o final do primeiro semestre de 2027

O ex-jogador Frank Lampard se apresentou como novo técnico do Coventry City, da Inglaterra, para a sequência da temporada. Nesse sentido, o vínculo do novo comandante irá até o final do primeiro semestre de 2027. Ídolo do Chelsea, o ex-meio-campista deu uma resposta curiosa sobre como pode aproveitar a forte ligação que tem com os Blues.

“Vou trazer o João Félix do Chelsea”, afirmou o treinador, arrancando boas gargalhadas na sala de imprensa.