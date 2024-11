Icardi começa a namorar com advogada do divórcio com Wanda

Mauro Icardi sempre gosta de aparecer nas páginas extracampo, e não foi desta vez. De acordo com o Corriere dello Sport, o atacante do Galatasaray começou a namorar com Angela Burgos, advogada do processo de divórcio do argentino com Wanda Nara.

À imprensa italiana, a advogada se explicou, elogiou o jogador, mas por atuar na área disse que não se envolve com seus clientes.