Giay não engata e segue sem sequência no Palmeiras

O jogador Agustín Giay, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) / Crédito: CESAR GRECO

A lateral-direita vem sendo uma verdadeira dor de cabeça no Palmeiras em 2024. Com Marcos Rocha caindo de desempenho e Mayke sofrendo com problemas físicos, o Verdão foi ao mercado e trouxe Agustín Giay para reforçar o elenco. Contudo, cinco meses após sua chegada, o argentino vem sofrendo para ganhar minutos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Contratado por US$ 7,5 milhões (cerca de R$ 40 milhões na cotação da época), o jogador não vai a campo há mais de um mês. A última vez que ele entrou em campo foi no empate contra o Fortaleza por 2 a 2, no Allianz Parque, há um mês. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo e pouco conseguiu ajudar o Verdão.