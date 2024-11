Fluminense tem novembro sem vitórias e terá dezembro decisivo para evitar queda

Fluminense tem mais três jogos pelo Brasileirão para tentar a permanência na elite do futebol brasileiro no ano em que disputará o Super Mundial

Com a igualdade no placar diante de Grêmio (2×2), Fortaleza (2×2) e Criciúma (0x0), o Tricolor viu o Z4 se reaproximar, restando três rodadas para o fim da competição. Dois deles eram confrontos diretos da parte de baixo da tabela, o que trouxe ainda mais dificuldade para o time de Mano Menezes.

Para quem pensava que o Fluminense fosse se aproveitar os jogos como mandante e se distanciar, de vez, da zona de rebaixamento, enganou-se. Afinal, a equipe carioca teve um mês de novembro para esquecer com três tropeços em pleno Maracanã e um revés por 2 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio.

Com 39 pontos, o Fluminense agora necessita vencer fora de casa diante de Athletico, no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), em Curitiba, para não correr o risco de voltar à zona na reta final. A atual diferença para o Tigre é de apenas um ponto, enquanto para o Bragantino é de dois. Na sequência, o time enfrenta o Cuiabá, dia 5, às 20h, no Maracanã, e o Palmeiras, dia 8, às 16h, no Allianz Parque.