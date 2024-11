Flamengo define Diego Ribas como representante em sorteio do Mundial de Clubes 2025

O presidente Rodolfo Landim já definiu o representante do Flamengo no sorteio dos grupos do Mundial de Clubes 2025: Diego Ribas. Capitão da segunda geração mais vitoriosa da história do clube, o ex-camisa 10 da Gávea estará presente no evento do próximo dia 5 de dezembro, às 15h (de Brasília), em Miami. A Fifa ainda sugere que os clubes indiquem um nome ”legend” para cerimônia.

Diego Ribas chegou ao Flamengo em agosto de 2016 como um dos primeiros frutos do processo de reestruturação do clube. Encerrou o ciclo em novembro de 2022, após 286 jogos, com maestria. Isso porque o ex-camisa 10 liderou a segunda maior geração da história do Rubro-Negro, atrás apenas da de Zico, e era o capitão do título que concedeu classificação ao Mundial 2025 – no tricampeonato da Libertadores.