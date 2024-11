Fernando Prass se despede da ESPN após acerto com Globo: ‘Nova jornada’

Uma publicação compartilhada por Fernando Prass (@fernandoprassoficial)

Projeto Globo

Como dito, Fernando Prass estreará nas transmissões da Globo ainda nesta temporada. A emissora ainda alinha projetos para o ano que vem, mas se prepara para fazer grandes investimentos a fim de atualizar as programações do SporTV. Não à toa, o canal também mira na contratação de Denílson – que deixará a Band após 14 anos.

Um dos projetos que devem sair do papel, de acordo com a ‘Coluna F5’, está relacionado a um novo programa esportivo nas noites de domingo. A exibição seria exclusiva do SporTV.

Carreira de Fernando Prass

O ex-goleiro, de 44 anos, iniciou sua trajetória no futebol defendendo o Grêmio. Sem espaço no Tricolor, acabou emprestado ao Francana, Vila Nova e Coritiba. Firmou-se definitivamente no Coxa, onde ganhou status pela primeira vez o status de ídolo de uma torcida.

Retornou ao Brasil após um período no Velho Continente, pelo Desportiva de Leiria, para defender o Vasco da Gama. Cumpriu 189 jogos no Cuzmaltino e conquistou títulos importantes: Brasileirão Série B (2009) e Copa do Brasil (2011).

Mesmo com passagens pelo Ceará, o nome de Fernando Prass está mais ligado ao Palmeiras do que qualquer clube. Tornou-se multicampeão em 267 partidas pelo Alviverde.

